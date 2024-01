Tartu 2024 juht: iga sisse pandud euro peaks neli eurot tagasi tooma

Kuldar Leis on põline põlvalane ja tunneb seetõttu Lõuna-Eesti eluolu hästi. 2020. aasta alguses liitus ta kultuuripealinna aastat ette valmistava Sihtasutuse Tartu 2024 loomenõukoguga, esindades seal Lõuna-Eesti ettevõtlust. Siis tekkis aga olukord, kus sihtasutusele oli juhti vaja. „Nii ma vaatasin, et see on üks kord elus ja tuleb ära teha,“ meenutab ta.