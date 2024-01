Gren ja Tartu Veevärk alustavad uuringuid reoveest sooja tootmiseks

„Heitsoojuse kogumine on üks võimalusi kaugkütte keskkonnamõjude vähendamiseks, mida rohkem suudame ära kasutada juba kusagil olemas olevat soojust, seda vähem on tarvis sooja muudest energiaallikatest juurde toota,“ selgitas Greni Eesti äride juht Margo Külaots. „Reovee, mille Tartu Veevärk linnaelanikelt kokku kogub, temperatuur on vahemikus 10-17 kraadi. See soojusenergia läheb täna piltlikult öeldes torudest alla, kuid soojusvahetite ja soojuspumpadega on võimalik reoveest energia välja võtta ja see kaugküttesüsteemi suunata.“