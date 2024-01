VAATA JÄRELE | Swedbank tutvustas uut majandusprognoosi. Eesti toiduhinnad on jõudnud järele Soome hinnatasemega

Eesti majandus on juba kaks aastat languses ja üldine kindlustunne ei näita veel paranemise märke. Küll aga pakuvad majapidamistele ja ettevõtetele leevendust taanduv inflatsioon ning langevad turuintressimäärad. Kuigi töötute arv suureneb ja hõive väheneb, on tööturg pikaleveninud majanduslanguses veel üsna vähe kannatada saanud.

Milline on välisnõudluse väljavaade selleks ja järgmiseks aastaks?

Millal pöördub Eesti majandus kasvule?

Kui suureks tõuseb tööpuudus?

Kas inflatsiooni aeglustumine jätkub?

Millal hakkab Euroopa Keskpank intressimäärasid langetama?

Euroala majandus on nõrk

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul jääb Euroala majandus ka lähiajal nõrgaks. Euroala inflatsioon on liikunud allapoole enamikes riikides, mis on toonud kaasa prognoosi, et keskpangad hakkavad intressimäärasid langetama. „Meie prognoos on, et Euroopa keskpank hakkab intressimäärasid langetama aprillis,“ sõnas Mertsina.

Euribor langes kiiresti kuni selle aasta alguseni, nüüd on hakanud tasapisi ülespoole liikuma. Põhjuseks on kriis Punasel merel, selgitas Metrsina. Ta lisas, et Hiinast konteinervedude hinnad on tõusnud, kuid see pole sama, mis 2021. aasta teises pooles. Läti majandus oli eelmisel aastal kerges languses, Leedu majandusel on paremini läinud. Swedbank prognoosib neile kasvu paranemist.

Eesti majanduse maht vähenes eelmise aasta esimese kolme kvartaliga aastases võrdluses 3,5%. Üle poole tollasest majanduslangusest tuli energiatootmisest ja veondusest. Nõrgenev välisnõudlus suurendas ekspordi langust.

Tugevama löögi sai kaupade eksport koos töötleva tööstusega, millel on olnud väga oluline negatiivne mõju majandusele. Töötleva tööstuse toodang on langenud viie aasta taguse tasemeni. Tootmissisendite impordi tugev langus näitab, et vähemalt lähiajal veel toomismahud ja kaupade eksport vähenevad, mistõttu on tööstusettevõtete ootused lähikuude eksportvõimaluste kohta pessimistlikud.