SEB pank kahekordistas möödunud aastal kasumit

Kui 2022. aastal kasvasid ettevõtete hoiused SEB-s veel 13,2 protsenti, siis eelmisel aastal vähenesid need 2,2 protsenti, mis on märk, et ettevõtetel on tulnud igapäevategevuses kasutada sääste. Eraisikute hoiused kasvasid pangas 1,2 protsenti, mis on enam kui 2022. aasta 0,5-protsendiline kasv. Seega on eraisikute säästuvõime aastaga pisut paranenud. Aasta lõpuks oli tähtajalisel hoiusel 28 protsenti klientide likviidsetest vahenditest, sealhulgas 34 protsenti eraklientide deposiitidest.