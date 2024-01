Circle K astub sotsiaalse eksperimendiga teenindajate kiusamise vastu

Olgugi, et ettevõte on juba mõned aastad probleemile aktiivselt tähelepanu pööranud ning töötanud välja töötjaid toetavad tugisüsteemid ja kursused, on olukord jätkuvalt murettekitav. Täna, 25. jaanuaril kutsutakse inimesi üles kiusamist märkama sotsiaalse eksperimendiga, kuhu on kaasatud enam kui 260 Circle K teenindusjaama üle Baltikumi.

Hoolimata sellest, et töötajad saavad keeruliste olukordadega paremini hakkama, pole oma emotsioone teenindajate peal välja elavad kliendid kusagile kadunud. Circle K Eesti Baltikumi personalidirektori Piret Kase sõnul ei saa väita, et kõik inimesed teenindajatega halvasti käituvad. On väga palju kliente, kes on teenindajatega sõbralikud ning meeldivad. Samas on ebaõige käitumine saanud justkui hoo sisse ning kerged ebaviisakad nohisemised on asendunud kõvahäälse sõimu ja ebaviisakuste loopimisega.

„Juhtumeid, kus klient on teenindajale halvasti öelnud või ebasobivalt käitunud, on olnud koguaeg, ent olukordi, kus kliendi reaktsioon on olnud eriti bravuurne, oli pigem harva. Täna on aga sagenenud olukorrad, kus klient elab oma emotsioone välja äärmiselt väljakutsuvalt tekitades teenindaja jaoks vägagi ebamugava olukorra,“ nentis Kask.

Iga teine töötaja on kogenud kliendipoolset kiusamist

Circle K viimatise uuringu andmetel, mis viidi läbi käesoleva aasta jaanuaris, puutub Eestis kokku ligi iga teine ​​töötaja (49% vastajatest) klientide poolse ebaõige käitumisega. Peamiselt on tegemist solvangute ja emotsionaalsete vihahoogudega klienditeenindaja suunal.