Paavo Truu: viis soovitust uue majanduskasvu ootuses

Euroopa Keskpank eurotsoonis ja teiste riikide keskpangad igaüks oma koduriigis on peaaegu kaks aastat võidelnud erakordselt kiire inflatsiooniga. Seda on tehtud põhiliselt intressimäärade tõstmise abil, mis on omakorda pannud raskesse olukorda nii eraisikud kui ettevõtted, kellel on laenud, millelt tuleb maksta varasemast oluliselt kõrgemat intressi. Samuti on intresside tõus tugevalt vähendanud nõudlust ja jahutanud majandust kuni majanduslanguseni. Praeguseks on need meetmed hakanud endaga ka soovitud tagajärgi kaasa tooma ja inflatsioon on tasapisi taandumas nii Euroopas kui ka teistel turgudel.

Selle põhjal julgen prognoosida, et alanud on suur intresside kukkumise aasta, mis on lootustandev uudis laenuvõtjatele, julgustav signaal ettevõtjatele ja samas ka meeldetuletus hoiustajatele, et praegu on veel võimalus hoiuseid avada ja neilt arvestatavat tulu teenida. Toon välja viis soovitust, mida 2024. aastal silmas pidada.

1. Olgem optimistlikud

Nii Euroopa Keskpanga kui ka USA Keskpanga Fed-i juhid üritavad oma avalike sõnavõttudega jahutada turgude ootust, et intressid käesoleval, 2024. aastal kiiresti langema hakkavad. Paraku turuosalised neid hurjutusi väga ei usu. Ootus intresside langemisest on läbi euribori languse jõudnud juba ka ettevõtete ja eraisikuteni, näiteks 6 kuu euribor on oktoobri alguse tipust langenud praeguseks juba ligi 0,3 protsendipunkti.

Seda ootust näitavad ka rahaturgude tulevikutehingud ja pikema perioodi intresside fikseerimise tariifid. Turuosalised usuvad pigem seda, et 6 kuu euribor jõuab 6 kuu pärast juba tasemele 3,1% ja 12 kuu pärast tasemele 2,5%.

Viimased aastad on olnud rasked ja kindlasti hakkab nii ettevõtjates kui tarbijates võimust võtma tüdimus ja lootusetus. Signaalid rahaturgudelt süstivad siiski meisse usku ja jõudu, et vastu pidada ja optimistlikuma käitumisega pöörata langus tõusuks.

2. Kasuta kõrge intressikeskkonna plusse (kuniks neid on)