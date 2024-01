Päev börsil: Tesla aktsia kukub, USA majandus kasvas ootamatult palju

Euroopa Keskpank otsustas jätta intressid samale tasemele. EKP märkis pressiteates, et kui koguinflatsioonile avalduv energiahindadest tingitud positiivne baasefekt kõrvale jätta, on alusinflatsiooni langustrend jätkunud.

Elektriautode tootja Tesla avalikustas eile hilisõhtul kvartaliraporti, kust selgus, et ettevõtte kasv on oodatust rohkem pidurdunud ning ootab ka nõrgemat kasvu sellelt aastalt. Aktsia on kukkunud turu avanedes umbes 9%.

Rootsi pankadel on täna suurem tõusupäev, kui SEB on tõusnud 5,2% ning Swedbank 4,5%. Täna teatas oma tulemustest SEB, kes andis teada, et on soov maksta tavadividendi 8,5 Rootsi krooni aktsia kohta ning lisaks ka 3 krooni lisadividendina. Kokku teeb see dividenditootluseks ligi 8%, mis on sarnane tootlus Swedbankile, kes avaldas oma kvartalitulemused eile.