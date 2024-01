Võrklaev: 1,9 miljardit investeeringuid ja investeeringutoetusi vajab kiirelt ning targalt majandusse viimist

„Hetkeolukord majanduses on keeruline eksporditurgude nõrkuse, seniste ida-suunaliste ärimudelite äralangemise ning viimase kahe aasta jooksul järsult tõusnud hinnataseme tõttu. Seetõttu on oluline hoida riigipoolset nõudlust erasektorile ning täiemahuliselt realiseerida 2024. aastaks plaanitud investeeringud ja investeeringutoetused, samuti rakendada kiirendatult ja eesmärgipäraselt välistoetusi,“ selgitas rahandusminister.

Ta lisas, et majanduse elavdamiseks täiendava fiskaalpoliitilise stiimuli nagu positiivse või negatiivse 2024. aasta lisaeelarve järele hetkel vajadust pole, sest selleks aastaks planeeritud kulud stimuleerivad samuti majandust. „Täiendavate lisategevuste asemel on oluline esmalt keskenduda sellele, et me suudaks olemasoleva raha täielikult majandusse suunata. Selle nimel tuleb pingutada, sest varasemalt on näha olnud, et ettenähtud raha ei suudeta täiemahuliselt ära kasutada.“

2024. aasta riigieelarves on investeeringute kogumaht 817 miljonit, kus suurima osakaaluga on kinnisvara kaitseinvesteeringud. Investeeringutoetusi on planeeritud kogumahus 1,1 miljardit eurot, sealhulgas riigieelarvelistest vahenditest 68,7 miljonit eurot ja välisvahenditest 1 miljard eurot, millele lisandub kaasfinantseering 31 miljonit eurot.

Välisvahendite rakendamisel on üldine edenemine hea. Praeguse seisuga on lõpetamisel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014-2020 periood, kus Eestile on üle kantud kogu toetusmaht 3,7 miljardit ning viimased väljamaksed toetuse saajatele on veel tegemisel kuni märtsi lõpuni. Praeguse prognoosi kohaselt saab laekunud toetusest välja makstud 99,1%, ülejääki saame kasutada perioodi sulgemisega seotud kuludeks.

Samal ajal on hoo üles saanud 2021-2027 rahastamisperiood mahuga 3,37 miljardit, kus hetkel on ringlusse laskmisel juba 2,7 miljardit eurot ning toetusotsuseid ja lepinguid on tehtud sellest 1,3 miljardi euro ulatuses. Oluline on ka ülejäänud toetus kiirelt kasutusse anda, et majandust turgutada.