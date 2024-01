GRAAFIK | „Absurd!“ Kolme kuuga üle 40 katkestuse. Elektrimured ajavad maaelanikel harja punaseks

Aivar elab tiheasutusega külas, kus on mitukümmend majapidamist ja korrusmajad. Iga katkestusega jääb vooluta seega üle 150 inimese. „Selle sügise ja talve jooksul on olukord olnud rohkem kui hull,“ nendib ta. 23. novembrist on ta fikseerinud üle neljakümne korra, kus vool kadus rohkemaks kui 15 sekundiks, hullematel hetkedel koguni neljaks-viieks päevaks. Muu hulgas rõhutas ta, et kõik päevad pole seotud ekstreemsete ilmastikuoludega.