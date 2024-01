Klientidele pühendunud Balti Logistika muudab logistika lihtsaks

See ettevõte on Balti Logistika – Eesti kapitalil põhinev tegija, mis tähistas hiljuti oma 25. tegevusaastat. Balti Logistika on ekspedeerimisettevõte, mis pakub erinevaid transpordilahendusi ja tarneahela juhtimise teenuseid Eestis, Lätis ning Leedus. Sisuliselt tähendab see seda, et kuigi ettevõte ise füüsiliselt kaupa kohale ei vea, siis olemasolevate ühenduste ja läbimõeldud lahenduste toel korraldatakse kliendi jaoks kaubavedu ära otsast lõpuni.

Püsikliendid on kuldkliendi staatuses

„Meie üks peamisi väärtusi on see, et oleme valdkonna mõistes küll väikeettevõte, kuid suudame olla väga paindlikud ning kliendi huvid kõige kõrgemale asetada,“ iseloomustab Balti Logistika tegevust ettevõtte operatsioonide juht Greete Orgusaar.

Kuigi personali suuruse poolest on Balti Logistika tõesti väikeettevõte, on töö korraldatud nii, et igale püsikliendile on määratud kindel kliendihaldur, kes lahendab kõik tema logistikaga seotud küsimused. „Sellisel moel on meie jaoks kõik kliendid justkui kuldkliendi staatuses,“ ütleb Orgusaar ja rõhutab, et Balti Logistika eesmärk on olla klientide jaoks eelistatuim logistikapartner turul.

Tulenevalt kliendikesksest töökorraldusest on ettevõte seadnud oma töötajatele keskmisest kõrgemad nõudmised ja panustab tugevalt kollektiivi väljaõppesse. Selle tulemusel suudetakse hoida töötajate teadmised ja pädevus kõrgel tasemel kõigi transpordiliikide lõikes. „Meie inimeste mitmekülgsed teadmised ja oskused tagavad selle, et tööülesandeid ei ole meil vaja reeglina põrgatada erinevate osakondade vahel,“ toob firma operatsioonide juht välja, mille pealt Balti Logistikas kliendi rahulolu kasvatatakse ja aega kokku hoitakse.

Lisaks oma valdkonna spetsialistidele võetakse Balti Logistikasse igal suvel tiimi juurde abikäsi praktikantide näol, kelle koolituseks on välja töötatud spetsiaalne sisseelamise programm. Senine statistika näitab, et paljudest praktikantidest on hiljem saanud ka täisväärtuslikud Balti Logistika töötajad.