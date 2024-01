Eestisse on maikuus oodata sadu ingelinvestoreid

EstBANi presidendi Lauri Antalaineni sõnul on tegemist unikaalse sündmusega, mis pole kunagi varem Eestis toimunud ning annab suurepärase võimaluse tutvustada Eestit kui ükssarvikute ehk vähemalt miljard USA dollarit väärt iduettevõtete maad. „Kolme päeva jooksul saab kohtuda sadade startup-valdkonna inimestega ning kuulata maailmatasemel esinejaid. Samas on põhirõhk Eesti eduloo tutvustamisel - meil on elanike arvu kohta kõige enam ükssarvikuid maailmas,“ sõnab Antalainen.