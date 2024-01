Krõbe hind. Eestis on autoga lapsehoidja teenust osutav ettevõte. Asutaja: see on mingil määral ka sotsiaalne projekt

Töömudel on lihtne – klient maksab selle eest, et lapsehoidja tema last kooli viiks ja sealt ära tooks ning vajaduse korral ka trenni sõidutaks. Ei saa salata, et teenuse hind on üpris krõbe. Üks sõit maksab kliendile 19 eurot ja ei sisalda ooteaega, edasi-tagasisõit ilma ooteajata maksab 30 eurot ja ooteajaga edasi-tagasisõit maksab 49 eurot. Ooteaeg tähendab seda, et näiteks edasi-tagasisõidu puhul viib lapsehoidja lapse koolis huviringi, ootab seal, kuni see lõppeb, ja sõidutab seejärel lapse koju.