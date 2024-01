Leedu kaalub elektrooniliste sigarettide keelustamist

Seimi tervishoiukomisjoni esimees Antanas Matulas ütles, et praegu hoiatatakse ettevõtteid pettuste eest, kuid kui olukord ei parane, tulevad muudatused. Ettepanekut toetab ka opositsioon, seimis on registreeritud seaduseelnõu, mis kehtestaks edasised müügipiirangud.

„Näen elektrooniliste sigarettide kasutamisel suurt probleemi. Me peame mõtlema, kas need tuleks keelustada,“ lisas Matulas. Tema sõnul on suureks probleemiks, et peamiselt tarvitavad e-sigarette lapsed ja noored. Samas ei usu Matulas, et otsust saaks teha selle parlamendi ametiaja jooksul.