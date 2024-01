Euroopa Komisjon tegi Eestile direktiivide mittetäitmise kohta ettekirjutuse

Direktiiviga (EL) 2019/1937 on ette nähtud liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kõik erasektori juriidilised isikud, kellel on 50 või enam töötajat, loovad asutuse sees teatamisvõimalused. See säte tuli üle võtta 17. detsembriks 2021.