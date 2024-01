Veel üks pank Eesti turule. Lubatakse lihtsamat ligipääsu laenurahale

2022. aastal Leedus Euroopa Keskpangalt spetsiaalpanga litsentsi saanud ja seal pangana tegutsev Finora valmistab ette piiranguteta pangandustegevuse alustamist ka Eestis. Finora Panga asutaja Veikko Maripuu kinnitab, et ettevõte on Eestis pangana sündimas ja lubab selle kohta olulisi uudiseid lähipäevil. „Oleme otsustanud selle teekonna ette võtta põhjusel, et elavdada konkurentsi Eesti ettevõtluspanganduse turul – suur osa Eesti ettevõtjaid ei pääse täna piisavalt hästi rahastusele ligi,“ selgitab Maripuu. Ta toob välja Euroopa Liidus läbiviidud uuringu, mille kohaselt on Baltimaade ettevõtetel täna kaks korda raskem rahastust saada kui Euroopa Liidus keskmiselt. „Finora peamised kliendid on ambitsioonikad väikeettevõtjad. Toetame majanduse uue elavnemise faasis nende investeerimissoove ning see võimaldab majanduse elavnedes kasvada koos nendega,“ loodab Maripuu.