Eesti-Soome elektriühendus EstLink 2 on rikke tõttu tööst väljas

Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser ütles Delfile, et rikke põhjust pole teada, kuid seda uuritakse. Seda, kas rike on inimtekkeline pole praegu teada, samuti pole teada rikke asukoht.

Eesti varustuskindlus on tagatud ja hetkel sellele ohtu ei ole. Kuni tänase päeva lõpuni kasutab Elering EstLink 2 kaudu tulema pidanud elektrienergia kompenseerimiseks regioonis olevaid reservvõimsuseid, mida käivitataksegi taoliste rikete esinemisel. Juhul kui rikke kõrvaldamine kestab kauem, siis alates homsest asendavad EstLink 2-te meie regioonis paiknevad teised tootmisseadmed, mis täna oma pakkumistega elektrienergiaturule ei pääsenud.

Aasta alguses oli Eesti-Soome elektriühendus EstLink 2 samuti rikke tõttu tööst väljas. Eesti ja Soome vahel on kaks Estlinki alalisvooluühendust, mis on moodustatud merekaablitest ja mille summaarne ülekandevõimsus on 1000 megavatti. Estlink 1 võeti kasutusele 2006. aastal ja Estlink 2 2013. aastal.