KUULA | Lihtsalt rahast: mille järgi omale autot valida ning kas elektriautod on tulevik?

Mustrid inimeste autoeelistustes paistavad silma nii uute kui ka kasutatud autode puhul – uutest autodest on populaarseimad Toyota ja Škoda, kuid kasutatud autode turul domineerivad sakslased – BMW, Mercedes-Benz ja Audi, toob välja Coop Liisingu juht Martin Ilves. Autohuviline Peeter Koppel leiab, et kuna Toyota ja Škoda näol on tegemist kvaliteetsete autodega, ei vaja tegelikult ca 90% auto kasutajatest midagi kallimat või erilisemat. Martin Ilves eelistab isiklikult aga autot, millega tekib „see õige“ tunne. „Autosõit on minu jaoks teraapia,“ kirjeldab mees oma suhet masinatega.

Eestlaste automaitse on aastakümnetega muutunud praktilisemaks – kui 1980-1990ndatel eelistati suure läbisõiduga Saksa masinaid, siis tänapäeval on oma mugavuse ja praktilisuse tõttu populaarsed nt Lõuna-Korea margid.

Uut autot valides on mõistlik hinnata masina kütusekulu ja seda, et tunne oleks õige – auto peab ikkagi meeldima. Samuti hindavad saatekülalised auto puhul kehtivat garantiid ning realiseerimisvõimet järelturul 3-4 aasta pärast. Selleks, et selgeks teha, missugune auto on ostjale jõukohane, tuleb veenduda, et kõik kohustused kokku koos uue liisingumaksega ei ületaks 40% palganumbrist.

Auto hinda tasub ostes alati ka alla kaubelda, leiab Koppel. Tema kogemusel on sellest tihti kasu ning tullakse vastu kas hinnas või antakse kaasa mõni lisaväärtus. Kuna Ilvese jaoks on autoost emotsionaalne, on ta kauplemisel ettevaatlikum, et mitte pakkumisest ilma jääda. Mõlemad leiavad, et autot on mugavam osta salongist kui eramüüjalt: „Inimene hindab turvatunnet – seda, et on, kelle juurde vajadusel tagasi pöörduda,“ võtab Ilves argumendi ühe lausega kokku.

Elektriautode tulevikus osas on Peeter Koppel skeptiline, kuna neil on mitmeid olulisi puudujääke, mis muudavad elektrilised sõidukid paljude jaoks ebapraktiliseks. Samas näeb ta ka efektiivseid lahendusi, mis võiksid sobida keskkonnateadlikele autoomanikele Eestis.