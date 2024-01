Väike on suur

„Meie jaoks on iga klient väärtus ja meile tõesti meeldib tööd teha ka kõige väiksemate projektidega,“ sõnab Karmen Naaber. Esialgu kujunesid Karmeni Mööblistuudio põhisuunaks köögid, aga peagi hakati pakkuma ka vannitubade, esikute ja elutubade lahendusi. „See, kuidas mõni köök või esik just sellesse kodusse mahutada ja just selle kodu keeles kõnelema panna, pakub väljakutseid,“ ütleb ettevõtte juht.

Tõhus koostöö

„Alustasime siis, kui jooniseid tehti veel käsitsi ja tootminegi polnud automatiseeritud. Muutustega kaasaminek on köögistuudio jaoks olnud sujuv. Loome kliendile tema soovide põhjal realistlikud pildid tema mõtetes olevast mööblist ja sellest, kuidas tema uus köök ruumis paiknema hakkab,“ räägib Naaber.

Hea koostöö partneritega on Karmeni Mööblistuudio jaoks oluline, üheks suuremaks partneriks on kujunenud tuntud köögimööblitootja Arens AS. Meie koostööpartneriteks on mitmed sisekujundajad ja kinnisvaraarendajad. Teeme mööblit nii Eestisse kui ka naabermaadesse. Aastakümnete jooksul on mitmed erakliendid tellinud meilt lausa mitmeid kööke ja soovitanud meid ka oma juba suureks sirgunud lastele.

Kriis ei kõiguta

Kuna ettevõte on väike, on Karmeni Mööblistuudio alati erinevate majanduslike ja ühiskondlike muutustega kohanenud. Ehkki vahepeal esines tarneraskusi, saadi hästi hakkama ka koroonakriisi perioodil. Sel ajal, kui inimestel polnud võimalik tööl käia, pöörasid nad rohkem tähelepanu ümbritsevale, soovides oma keskkonda kaunimaks muuta, remontides kodu ja vahetades mööblit. Mida Karmen ettevõtjana soovib, on stabiilsus ja üldine toetus ettevõtjatele. „Et ühiskond oleks omadega paremas kohas ja inimestel oleks rohkem kindlustunnet,“ sõnab Naaber.

