Kui tahad Holm pangast kodulaenu võtta, pead maksma ülikõrget intressi. Pank jagab selgitusi

Holm panga laenuosakonna juht Mari-Liis Sepp kommenteerib, et pank tõi kodulaenu turule eeskätt selleks, et pakkuda klientidele suuremat paindlikkust tagatiste osas, mis on oluline just näiteks maapiirkondades elavate inimeste puhul. „Samuti käsitleme laenutaotlejatena erinevaid leibkonnatüüpe, mis võimaldab ka noortel osta oma esimese kodu. Lähtume igast konkreetsest laenutaotlejast ning püüame kliendiga koos leida lahendusi eluaseme soetamiseks,“ sõnab Sepp.’