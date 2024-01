Kas keskpank hakkab varsti intressimäärasid langetama?

Swedbanki hinnangul võib euroala inflatsioon liikuda alla 2% juba selle aasta teises kvartalis ja alusinflatsioon kvartal hiljem. Keskpank on muretsenud küll tööjõukulude kasvu pärast, kuid palga hinnakasvu spiraali kohta on veel vähe tõendeid. Pigem püüavad palgad jõuda järele kiiresti tõusnud hinnatasemele.

Enne eilset keskpanga nõukogu kohtumist hindasid turud aprillis intressimäärade langetamise tõenäosuseks 60%. Kuigi keskpank on püüdnud intressimäärade langetamise ootusi oma kommentaaridega maha suruda, õigustaks euroalal kiiresti aeglustunud inflatsioon ja selleks aastaks prognoositud väga nõrk majanduskasv alustada intressimäärade langetamisega pigem varem, kui seda kaugemale edasi lükata. Eelmisel nädalal ütles Euroopa keskpanga president Christine Lagarde, et intressimäärade langetamine võib toimuda tõenäoliselt sel suvel.

Rahapoliitika jääb lähiajal piiravaks

Meie hinnangul hakkab Euroopa keskpank intressimäärasid langetama aprillis. Sellele peaks aga eelnema märtsis vastav eelteavitus. Nii peaks Euroopa Keskpanga hoiustamise püsivõimaluse intressimäär jõudma selle aasta lõpuks praeguselt 4 protsendilt 2,5 protsendini ning järgmise aasta lõpuks 1,5 protsendini. See toob allapoole ka laenulepingute aluseks oleva euribori. Kolme kuu euribori futuur näitab selle turuintressimäära jõudmist käesoleva aasta detsembriks 2,6%-ni (praegu on 3 kuu euribori vahe 6-kuulisega minimaalne). Kuigi intressimäärasid hakatakse varsti langetama, jääb rahapoliitika lähiajal siiski veel piiravaks ning pakub majandusele tuge alles aasta lõpus ja järgmisel aastal.

Punasel merel tekkinud olukorrast tulenevaid tarnehäireid ei saa küll võrrelda koroonakriisi järgsetega, kuid see võib inflatsiooni taandumist pidurdada, mis omakorda võib lükata edasi keskpanga intressimäärade langetamise. Nii on ka 6 kuu euribor pärast eelmise aasta sügise langust sel aastal veidi ülespoole liikunud. Niikaua, kui tarnehäired kestavad, püsivad transpordikulud kõrgemal ja tõusevad veelgi. Tarneprobleemide mõju tootjahindadele piiravad aga enamiku suuremate klientide sõlmitud pikaajalised tarnelepingud. Väiksemad ettevõtted, kellel selliseid lepinguid ei ole, peavad hinnatõusu aga vastu võtma. Samuti on transpordikulud vaid osa tootmiskuludest.