EuroNews kirjutab, et tööturg on Euroopas kiiresti muutumas, kuna konkurents töökohtade pärast on viimase aasta jooksul kahekordistunud. Juurde on tekkinud uusi ametikohti, mida 20 aastat tagasi olemas ei olnud, selgub LinkedIni viimasest uuringust.