Maaelu areneb nii arvuti kui ka adra abil

Senine PRIA toetus on mööda Eestit ringi sõites hästi märgatav nii põldudel kui ka kerkinud hoonetes. Maaelu arenguks on alates 2000. aastast välja makstud 5,35 miljardit eurot. Praegu saab öelda, et makseagentuurina on PRIA alati olnud Euroopa parimate hulgas. Viimastel aastatel on makstud toetusi rekordilähedaselt ja 2024. aastal ollakse valmis isegi kuni 400 miljoni euro väljamaksmiseks.

PRIA 24 tegutsemisaasta jooksul on moel või teisel toetatud 64 571 eraisikust ja 35 060 juriidilisest isikust klienti. Igal aastal on töös olnud keskmiselt üle poolesaja toetusskeemi – näiteks 2022. aastal 84 meedet, 2023. aastal 96 –, millega on toetatud nii suurfarme, väiketootjaid, külakiikesid kui ka paremaid valikuid laste koolilõunas. Sellest lähtuvalt saab öelda, et PRIA tööst on kasu igale Eesti inimesele ja see teadmine võiks olla üldtuntud. Üks osa PRIA missioonist on maapiirkondade areng ja seal elavate inimeste toetamine, aga kodumaine söök toidulaual ning toidujulgeolek laiemalt on ühtviisi oluline kõigile – tallinlasest Karisöödi küla elanikuni.

Uuendused näitavad vastupidavust

Pabertaotlustest e-PRIA-ni, kohapealsest kontrollist satelliitseireni ja kasulikud arendused registrites – need on vaid mõned suured arenguhüpped PRIA tegutsemisajal. Ka möödunud aasta oli PRIA-le eriline, sest liigutakse 2022.–2027. aasta arengukava eesmärkide suunas ning rakendusid Euroopa ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 toetusskeemid. Pindalatoetuste puhul võeti kasutusele pinnaseire ja töötati välja PRIA esimene nutirakendus Iva.