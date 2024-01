Venipak jätkab laienemist Lääne-Euroopas uue kaubamärgi all

Venipaki jaoks oli ettevõtte omandamine strateegiline samm, mis muutis nende logistikaäri mudelit. Tehinguga lisandusid uued e-kaubanduse hulgimüügi kanalid ning see võimaldas kontserni ettevõtetel kasvada rahvusvaheliseks e-kaubanduse platvormiks ja osaleda kaubandusturul globaalselt.

Tehing, mis avas ukse Lääne-Euroopasse

Venipaki tegevjuhi Justas Šablinskase sõnul on ettevõte juba mõnda aega keskendunud logistika- ja kliendivertikaalile ning soovis kaubandusahelas suuremat rolli, kui vaid logistikaga tegelemine. Seega oli Hollandi e-kaubanduse hulgimüüja omandamine 2023. aasta üks olulisemaid verstaposte.

Ta lisas, et hetkel toimub nii haldus- kui ka teenindustegevuste ühendamine, kuid juba praegu pakutakse klientidele kõiki teenuseid – müügikanaleid, logistikat ja ladustamist – ühest kohast. „Tagame klientidele põhiprotsesside sünergia ja tõhususe. See võtab nende õlgadelt maha lisakoormuse, võimaldab säästa raha, keskenduda eesmärgipärasele arengule ilma geograafiliste või teiste e-kaubanduse äriprotsessidega seotud takistusteta,“ ütles Šablinskas.

Võimalus olla klientidele lähemal

Venipaki rahvusvahelise äriarenduse juht Sabina Bačiulienė lisab, et selle strateegilise sammuga muutub Hollandi ettevõtte rahvusvahelise kontserni osaks ja uus kaubamärk aitab luua huvitavaid kasvuvõimalusi.

„Eelmisel aastal ligi 50 miljoni euro suuruse käibe saavutanud ettevõte on tuntud oma tippkvaliteediga toodete, usaldusväärse IT-infrastruktuuri ja tugevate partnerite poolest. Samas tundub, et neil ei ole välja kujunenud rahvusvaheliseks arenguks vajalikku mudelit. Pikaajalistele kogemustele ja teadmistele tuginedes suudame selle lünga täita ja tagada, et kvaliteetsed kaubad oleksid klientidele lähemal ja jõuaksid kiiremini kohale,“ selgitas Bačiulienė.