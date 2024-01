Varson on hingelt sama noor kui 30 aastat tagasi

Pärast Tallinna Polütehnilise Instituudi (TTÜ) mehaanikateaduskonna lõpetamist suundusid mõlemad tööle tootmiskoondisesse Polümeer, tollel ajal päris atraktiivsesse suurettevõttesse. Riigitöö tolmu pühkisid nad aga 1994. aastal jalgelt, et hakata tegelema tööstustarvikutega. „Nii me olemegi siis kahekesi seda asja vedanud. Uskumatu, aga juba 30 aastat. Pea küll veidi hallim, aga hingelt oleme ikka sama noored,“ muheleb Meelis Kalamees.

Nutikad ja osavate kätega

Varsoni esindustes Tallinnas, Tartus ja Pärnus on suures osas ametis inseneri kõrgharidusega mehaanikaspetsialistid. Tiit Lauri sõnul hoiavadki läbi aegade firmat vee peal nutikad inimesed. „Hindame algusest peale insenerikesksust, mis aitab meil leida toimivaid lahendusi. Eriti puhkudel, kui kliendil on olemas mõte, kuid ei suuda seda teostada. Siin majas on oskusteave, mis aitab paljusid asju ümber mõelda ja meie tooteid kombineerides ka tööle panna. Kusjuures, tänapäeval on ju nii, et mehaanikuid kipub tehastes nappima. Abistame kliente tihti ka selle rolliga,“ toob Tiit Laur välja nende eripära.