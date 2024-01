Võtsid pühade ajal järelmaksu? Refinantseerimisega võid tagasimaksetelt märgatavalt säästa

Seetõttu pole ime, et mitmed pered on otsustanud kingirallist üldse loobuda ja kes ei ole, võivad keerulisematel aegadel otsustada järelmaksu või laenu kasuks. Pühade ajal on aga tingimused klientidele kõike muud kui parimad.

Seega võivadki mitu järelmaksu kuhjuda ebamõistlikult kulukaiks, kuid õnneks on võimalik oma kulutusi nutikalt refinantseerimise kaudu optimeerida.

Mis on refinantseerimine?

Refinantseerimine on erinevate laenude „kokku sidumine“ ühe teenusepakkuja alla. Eeliseid on mitmeid, näiteks väiksem intress, väiksemad tagasimaksed ja laenuperioodi endale sobivamaks kohandamine.

Kuidas see võimalik on? Turutingimused on pidevas muutumises ja on peaaegu võimatu, et laenuvõtjal õnnestub saada parimad võimalikud tingimused. Tagajärjeks on hilisem kahetsus – „paganas, oleks võinud kuu aega oodata!“. Kuid just refinantseerimise abil on soodsamat turuseisu võimalik enda kasuks pöörata. Uus laenuandja võtab varasemad laenukohustused enda kanda ning laenuvõtja hakkab maksma uute, soodsamate tingimustega laenu.

Tihti mõeldakse refinantseerimisele suuremate laenude kontekstis, kuid praktiline kasu ja protsentuaalne kokkuhoid on veelgi suurem just väiksemate tarbimislaenude korral – mida rohkem neid on, seda suurem on ka potentsiaalne sääst!

Kas ja kui palju sa säästa võid?

Kõige paremini töötab selle illustreerimiseks praktiline näide. Ütleme näiteks, et inimesel on kaks kohustust: 24% intressiga krediidilaen summas 1500 eurot ja 23% intressiga krediidilaen summas 3000 eurot. Esimese kuumakse on 70 eurot ja teise oma 120 eurot, kokku 190 eurot. Selline laen on võimalik ühendada ja refinantseerida nt 12% intressiga laenuks kuumaksega 90 eurot. Sellisel juhul säästad iga kuu oma laenumaksetelt 100 eurot*.

Kes saavad oma laene refinantseerida?