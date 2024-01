„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Märten Kress: mitmekordistasin suure finantskriisi ajal raha, kuid seejärel kaotasin kõik

Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress on varem juhtinud Danske pensionifondide investeeringuid ning enne seda juurutanud riigi reservide finantsriskide juhtimist.

Pärast üle kümneaastast karjääri finantssektoris vaatas ta 2013. aastal oma isiklikke rahaasju ja tõdes, et kogu energia on kulunud teiste raha haldamisele. Edasi läks rõhk just enda investeeringutele ning omandatud kogemuse jagamisele.