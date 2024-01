Viimase nädala ootamatu müügitulemus: poest ei ostetud enam kommi ja pirukaid

Keeruline on toitlustajale olukord juba alates kommunikatsioonist. „Meie jaoks on see nädal raske, kuna kogu streigi eelne kommunikatsioon oli väga heitlik,“ lausub Baltic Restuarants Estonia tegevdirektor Aaro Lode. „Õpilaste arvu pidime igalt koolilt iga päeva kohta eraldi küsima. Kui sellega on tooraine kulu veel kuidagi kontrolli all hoitud, siis meie töötajad soovivad ka selgust, millal peavad tööl olema ja millal mitte ehk kas söökla on avatud või mitte,“ kurdab Lode. Ka streigi pikkus on tema sõnul erinevates kanalites kuvatud alates 1 päevast kuni määramatu tähtajani. „Ettevõte peab siiski oma tegevust kuidagi planeerima,“ nendib Lode. Samas kukkus koolitoitlustuse maht lõppenud nädalal väga palju. Kogu selle rapsimise peale oli suures pildis alles vaid 10-20% tavapärasest toitlustusest, tõdeb Lode.