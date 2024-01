Taristuehitajad: teedeehitusega sõjalisele mobiilsusele kaasa aitamine on ülioluline

Kliimaministeerium teatas eile, et Euroopa Ühendamise Rahastu 2023. aasta sõjalise mobiilsuse taotlusvoorust saab Eesti 41 miljonit eurot Via Baltica Päädeva-Konuvere teelõigu tarbeks.

Taristuehituse Liidu tegevjuht Tarmo Trei ütles, et tegu on väga tervitatava otsusega, mis on ülioluline meie kaitsevõimekuse suurendamiseks ja sõjalise mobiilsuse tugevdamiseks. „On päris selge, et peame igal võimalusel ja vahenditega oma kaitsevõimekusse panustama ja liitlaste nõuetele vastava teetaristu väljaehitamine on üks äärmiselt olulisi valdkondi, „ ütles Trei.