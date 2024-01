Enefit on usaldusväärne energiapartner roheteekonnal

Igaühele oma roheteekond

Uued salvestustehnoloogiad ja elektrisõidukid muudavad pöördumatult arusaamist nii energia- kui ka transpordisektorist. Sündmused ja avastused, mis raputavad ühiskonda, sunnivad mõtlema tulevikule ning selleks valmisolekule. Enefiti eksperdid jagavad energiatarkust, et kohaneda, võimalustes orienteeruda ning aidata oma klientidel teha mugavaid, säästlikke ja keskkonnale kasulikke valikuid. Pole vahet, kas oled väikeettevõte, suur tootmisettevõte oma kinnisvaraga või keegi, kes tahab oma igakuiseid kulutusi vähendada – koos loome igaühele oma roheteekonna. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Poolas ning soovime jõuda kaugemalegi. Et maailma muuta, peavad rohelahendused olema kasutajasõbralikud ning kättesaadavad. Sellised, millega tahaks ja saaks liituda suurem hulk inimesi.

Kõigile tõhus päikesejaam ja salvestuslahendus

Päikesepaneelid on lihtsaim viis hakata ise 100% puhast energiat tootma ja tarbima. Hea tootlikkusega ajal võib energiat isegi üle jääda ning seda on võimalik suunata võrku ja seeläbi tulu teenida. Pilootprojektina katsetame Enefiti äriklientide tarbeks Suteuri energiasalvestuslahendusi, millega saab ise toodetud või võrgust soodsatel tundidel salvestatud elektri talletada ning soovitud ajal jälle tarbida. Akude kasvav populaarsus on märk sellest, kuidas inimesed muutuva energiaturuga üha enam kohanevad.

Taastuvenergialahenduste kasutuselevõtuks on olulised kvaliteetsed terviklikud energialahendused, toodete-teenuste omavaheline sobivus ja hind. Selleks, et vähendada klientide jaoks kulusid ja soodustada tulevikus roheenergia tootmist, käivitasime eelmise kalendriaasta lõpus andmeteadlaste seas rahvusvahelise konkursi. Selle eesmärgiks on leida elektri väiketootjate tarbimise ja tootmise prognoosimise jaoks täpsem mudel. Virtuaalse elektrijaama kaudu pakume juba praegu paindliku energiajuhtimise teenust. Kui hoones on elektriseadmeid, mille koormusgraafikut saab nihutada, võimaldab see ettevõttel täiendavate investeeringuteta lisatulu teenida. Samal ajal on võimalik oma elektrisüsteemis rohkem taastuvenergiat kasutada ning seeläbi keskkonnasäästlikum olla.