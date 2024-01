JJ-Street – tänavatantsukool, mis päriselt hoolib

Hingega asja juures

Ei ole kahtlustki, et JJ-Streeti edu võti seisneb inimestes, kes kooli tegemisi veavad ja neisse usuvad. Kui Joel Juht 2003. aastal tantsukooli asutas, ei olnud tal peaaegu midagi peale visiooni ja unistuse. Ajapikku leidis ta enda kõrvale aga inimesed, kes, nagu temagi, uskusid, et tänavatantsul on kindel koht Eesti kultuurimaastikul.

Praeguseks õpetatakse noori tervelt 30 paigas üle Eesti ja nende tegemisi on tunnustanud ka vabariigi president. See kõik on võimalikuks saanud tänu aastatepikkusele pühendumisele. „Meie organisatsioonis on kõik inimesed sellele kaasa aidanud. Nii need, kes on olnud, kui ka need, kes on täna,“ selgitab Lenel.

Tõestus sellest, et JJ-Streetis inimesi tõesti hoitakse ja väärtustatakse annab ka see, et treenerid on kasvanud välja nendestsamadest noortest, kes tantsukooli alguses ise treeningutele tulid. See näitab selgelt, et inimestele on loodud võimalused saavutada seda, mida nad ise soovivad.

Head eeskujud noortele

Tantsimine on JJ-Streetis rohkem kui lihtsalt käte ja jalgade liigutamine. Koos tegutsetakse ühiste väärtuste alusel, milleks on ennekõike ausus, hoolivus, viisakus, vastastikune usaldus ning lojaalsus. „Me püüame õpetada inimesi mõtlema ja tegutsema suuremalt ning suunata noori liikumise ja tervisliku eluviisi suunas. Meie noored algatavad projekte, korraldavad üritusi ja panustavad heategevusse. Oleme korraldanud tasuta õpihuvi- ja keeleõppelaagreid, loonud positiivse kogukondliku algatuse Eesti Suurim Süda ja suutnud tarkusepäeva puhul isegi koolidirektorid hiphoppi tantsima panna. Meie põhimõtted on meile olulised.“

Eesmärk on viia noori oma mugavustsoonist välja ja anda head eeskuju. „Meie tiim on võtnud osa Haanja sajakilomeetrisest ultrajooksust ja läbinud koos Võhandu aerutamismaratoni ning tantsukoolis on välja kujunenud sportlike aktivistide grupp. Nad käivad igapäevaselt lisaks saalis tantsimisele veel jooksmas, sportimas ja võtavad osa ka rahvaspordisündmustest,“ räägib Lenel.

Ka tants on sport