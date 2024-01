Tööstuses tööjõudu jõude ei hoita. „Igal ettevõttel on oma kill-list“

Lehtsalu sõnul on igal ettevõttel on oma kill-list (vallandamise nimekiri selles kontekstis, toim.): kõigepealt saadetakse minema väiksema kompetentsiga inimesed ja siis teised. „Kui hakkame jõudma heade inimesteni, siis mõtleme, et mis me nüüd teeme. Räägime, kas on mingi puhkusega-palgata puhkusega nõus,“ märkis tigutransportööride ja tigukonveierite tootmisele keskenduva ettevõtte juht. Lehtsalu usub, et hoitakse võtmeinimesi, kelle ümber saab asju ehitama hakata, kui makromajanduse seis muutub. „Hoitakse seal võib-olla 10%, aga kõiki kindlasti mitte.“ Ta lisab et koroona räsis neid palju ja raha tuli põletada. „Ma ei usu, et kellelgi on paari aastaga sellist reservid kogutud, et istume-vaatame-põletame. Ei hoita inimesi tööl,“ märkis ta.