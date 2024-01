Bigbank: ettevõtja ei võrdle pakkumisi – on see finantslaiskus või -lollus?

Hiljutise Bigbanki tellitud uuringu kohaselt esitasid 65% laenuvõtjatest laenutaotluse ainult ühte panka, millest 32% olid nende kodupangad. Need, kes taotlesid laenu ainult ühest pangast, ütlesid kõige sagedamini, et see oli nende kodupank. Kes taotlesid laenu ainult kodupangast, selgitasid, et see on eelkõige mugav (19%). Need, kes taotlesid laenu mitmest pangast, selgitasid kõige sagedamini, et nad tahtsid võrrelda pakkumisi (40%)