EstLink2 rikke mõjud võivad alates homsest olla karmid, Eestis on valmis vanad tolmpõletusplokid

Eesti Energia energiakaubanduse juhtiv portfellihaldur Silver Kera ütleb esmalt, et rike kindlasti tõstab Eestis elektri hinda. Põhjuseks see, et me jätkuvalt impordime Soomest palju ülejääkelektrit, mis on odavam kui Balti fossiiljaamade tootmiskulu. EstLink2 võimaldab importida 650 MW Eestisse, mis on jaanuari nädalavahetustel ca 50% Eesti tarbitavast elektrist ja ca 20% kogu Balti tarbitavast elektrist.