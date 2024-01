Ainulaadne ööklubi kogu maailmas

Kui kaua Hollywood juba tegutsenud on?

Hollywood pandi püsti 1990ndate keskel ja aastal 2025 saab klubi juba 30-aastaseks. Sellise elueaga ei saa uhkeldada Euroopas just paljud ööklubid. Isegi maailma suurimates linnades ringi vaadates võib Hollywood pika tegutsemisaja üle uhkust tunda. Eestis on Hollywood kindlasti üks ööelu verstaposte.

Kas üldiselt lähevad klubid palju kiiremini põhja?

Ma ütleks, et klubid ja öölokaalid võib laias laastus jagada kaheks. Esimesed on kultuuriasutuse tüüpi kohad, mis tasapisi uuenevad, kuid põhimõtetelt jäävad samaks. Teised on sellised, kes käivad kõige värskemate trendidega kaasas ning järgivad nii programmis kui ka kujunduses moesuundi. Just need teised ei pea tihtipeale kaua vastu. Hollywoodi nimetaksin moodsaks kultuurimajaks.

Mis on Hollywoodi pika eluea saladus?

Eks siin ole mitmeid põhjuseid. Mina liitusin Hollywoodiga 2013. aastal, kuid edu saladus peitub paljuski töös, mida on tehtud enne mind juba algusajast saati. 2000ndate algus oli praegusega võrreldes täiesti teine maailm ja klubile on laotud tugev vundament.