Ekspert: kuidas ettevõttes andmeid privaatselt kasutada?

Eraelu puutumatuse tagamise lahendused on muutunud iga digitaalse ühiskonna oluliseks osaks ja nende puudumine viib usaldamatuse tekkimiseni. Cybernetica juriidiline analüütik Paula Etti toob välja lihtsad põhimõtted, mis aitavad ettevõtetel kavandada tehnilisi lahendusi, et suurendada eraelu puutumatust oma töökeskkonnas.

Pane paika privaatsuse kontekst

Privaatsust tagavate süsteemide loomine on keeruline ülesanne, kuna eraelu puutumatuse mõistet võivad inimesed tõlgendada mitmeti. Näiteks võib see sõltuda isiklikest harjumustest, kasutatavast tehnoloogiast, konkreetsetest olukordadest ja kogemustest. See, mis kunagi tähendas ühemõtteliselt õigust olla füüsilises keskkonnas rahule jäetud, on muutunud digitaalses maailmas andmete käitlemise keerukaks süsteemiks.