30. aastapäeva tähistav Pepekala pani eestlased punast kala sööma

Nii Pepekala algus, keskpaik kui ka praegune olukord on täis seiklusi, juhuseid ja raskeid katsumusi. Kalapood sai aga alguse puhtast nõudlusest: üks soomlasest ärimees kaebas kaasmaalasele Pertti Tervonenile, et Eestis ei ole saadaval normaalset kala. Tervonen kaasas partneriks Rohesalu ja sündiski ettevõte, mille nimi koondab kokku Pertti nime ning firma tegevusala.

Kalamüüja, keda hindavad ka professionaalid

„Oleme läbi nende aastate olnud nomaadid, pidevalt kolinud ühest kohast teise oma lettide ja kaladega. Oleme kala müünud Keskturul, ammu kadunud Super Netto poodides, Prismades ja nii edasi. Mingil hetkel saime aru, et tuleb keskenduda kvaliteedile ja küll tulevad ka kliendid. Praegu oleme valinud oma väljunditeks kaks nädalavahetusel lahti olevat laata ja oma väikese poe,“ mainib Rohesalu. Loomulikult on Pepekala oluline partner ka Eesti restoranidele ja kohvikutele. Muuseas, Pepekala on olnud ka kultussarja „Õnne 13“ toetaja, seda seriaali algusest peale.

Firma omanik ütleb, et eks kõige põnevamad ja ka raskemad ajad on seotud äriga Keskturul. Seal pidi lisaks konkurentide õelutsemisele kannatama ära ka 1990ndate „katusepakkumised“ ja ähvardused. „Pertti oli aga selgrooga mees ja ütles kõikidele selge „ei“, et tema on rendi maksnud ning rohkem ei maksa. Eks olime ühel korral ka kuu aega Soomes „peidus“, kui olukord väga tuliseks läks,“ kirjeldab Rohesalu kalaäri kui maffiafilmi.

Läbi kolme tegutsemiskümnendi on jäädud truuks kvaliteedile: kui pakkuda võimalikult hea maitsega, värsket ja ilusat kala, on sellele ka alati kliente. Rohesalu ütleb, et inimesed armastavad kala ikka sama palju kui alati, kuid suured muutused on nende 30 aastaga toimunud valikutes. „Norra lõhe ja Soome forelli kõrval on väga populaarseks saanud näiteks ka huntahven ning kuldmerikoger ehk dorada. Eelistatakse aga ikka neid kalu, millel oleks võimalikult vähe luid, mida saab kohe süüa, millega oleks vähe jamamist,“ lisab kalamüüja.

Praeguseks pereettevõte