Uuendusmeelsed kaubaalused säästavad loodust

Pakendite ja kaubaalustega alustati juba Eesti taasiseseisvumise alguses ning ka praegu valmistatakse erinevaid puidust tooteid: nii standardseid n-ö euroaluseid kui ka erimõõdulisi rätsepalahendusi. Tõrra mainib, et nende kliendid on nii erinevatest valdkondadest kohalikud kui ka välismaised ettevõtted. Firma energia püütakse fokusseerida erinevatele pakenditele, kaubaalustele, muu hulgas valmistatakse erimõõdulisi ja erilahendusega kaubaaluseid, kaste jms.

Uuenduslik ja jätkusuutlik ärisuund

„Viimased kümme aastat oleme aga arendanud uut ja üsna arukat tootesuunda, milleks on erinevad laine- ning kärgpapist kaubaalused. Oleme võimelised kavandama ja tootma neid väga erinevate vajaduste tarbeks. Kõik meie laine- ja kärgpapist tooted ning nende loomise tehnilised lahendused on ka kaitstud, see tähendab, et parimat lahendust suudame Eestis pakkuda vaid meie,“ selgitab projektijuht.

Välimuselt, kujult ja suuruselt on need alused väga sarnased oma puidust vendadele.

Välimuselt, kujult ja suuruselt on need alused väga sarnased oma puidust vendadele. Plussidena võib aga välja tuua, et papist alused on mugavad ja nägusad nii kauba esitlemiseks kui ka paigutamiseks müügialadel. Tõrra nimetab neid aluseid muu hulgas võõrkeelse nimetusega display pallet, mis markeeribki asjaolu, et neid kasutatakse kauba vahetul esitlemisel ja müügil: papist alus ostetakse tühjaks ning seejärel saab suunata sellise otse paberipressi.

„Papist alused on alati kuivad, puhtad, kerged ja uued. Neid on väga mugav kasutada: tõstad autolt kauba maha ja sõidad sama pappalusega otse müügialasse. Kui alust enam vaja pole, saab selle pressida koos muu papiga kokku ja saata taaskasutusse. Kaob ära vaev tegeleda raskete ja määrdunud puidust aluste utiliseerimise ning muu kaasnevaga,“ selgitab projektijuht.

Taaskasutatav ja ökoloogiline