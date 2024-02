Kogu pere elamuskeskus Laitses

LaitseRallyParki looja Üllar Suvemaa on ise Laitsest pärit ja viimased mõnikümmend aastat ihu ning hingega rallipargi arendust vedanud. Ehitusinseneri haridusega meest ennast pole kiirusepisik küll nakatanud, kuid teda huvitab siiski kõik, mis on seotud autode, võidusõidu ja liiklusega. LaitseRallyPark pole aga vaid rajal kihutamine, elamuskeskuse kompleksi kuulub ka lastele mõeldud liikluslinnak, mängudemaja, samuti suur peo- ja konverentsiruum. Teemapargis saab veeta imelise päeva oma pere või sõpradega, kuid korraldada ka meeskonnaüritusi või firmapidusid.

Veeda aega rooli keerates

Rallipargi südameks on loomulikult erinevad rajad, kus saab ennast proovile panna rallikrossis ja kardisõidus, talviti ka jäärajal. Miks mitte ka automudelismis, mille rada on samuti olemas! Elamuskeskusesse võib tulla nii oma autoga, kuid huvilistele renditakse 2,3-kilomeetrisel paarisrajal ringi kihutamiseks ka Ladasid ja BMW-sid. Kiirusehullude jaoks on siin kõik turvaline – öeldakse ju rallipargi reklaamklipiski, et „Tule rallita meil, mitte tänaval“. LaitseRallyParkis korraldatakse ka rahvusvahelisi võistlusi, mis tähendab, et kõik rajad on vastavuses nõuetega, mis tagab turvalisuse, kuid mis peamine, suurepärase sõidukogemuse.

Kiirusehullude jaoks on siin kõik turvaline – öeldakse ju rallipargi reklaamklipiski, et „Tule rallita meil, mitte tänaval“.

Kuna LaitseRallyParkis tahetakse tegevust pakkuda absoluutselt kõigile, on üha rohkem hakatud mõtlema, kuidas äratada autohuvi ka kõige väiksemates, kolme- kuni seitsmeaastastes, sest just neist kasvatatakse tulevasi Märtineid, Tänakuid ja Aavasid. Nende kõige pisemate jaoks on kindel koht laste liikluslinnakus, kus on maha märgitud päris auto- ja kõnniteed, paika pandud liiklust reguleerivad foorid ja märgid ning ehitatud väikesed majadki.

Unikaalne kollektsioon

Elamuskeskuse teiseks keskmeks on vanaautode kollektsioon, mis on praeguseks ilmselt Eestimaal kõige uhkem ja annab silmad ette paljudele välisriikide automuuseumidelegi.