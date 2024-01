Hiina kinnisvarakriisi keskmes olevat Evergrandet tahetakse sundlikvideerida

Kohtunik Linda Chan sõnas esmaspäeval, et kohtu hinnangul on kohane Evergrande äri lõpetada, kuna pole olnud näha piisavat progressi ettevõtte restuktureerimisplaanides, samuti võttes arvesse Evergrande võimetust täita oma kohustusi. Evergrande on üritanud leida lahendust, kuidas restruktureerida ettevõtet ning selle käigus vähendada oma enam kui 300 miljardi dollari suurust laenukohustust pankade ja võlakirjaomanike ees, kuid see pole seni olnud kuigivõrd edukas.

Evergrande tegevjuht Shawn Siu rõhutas, et kohtu otsus puudutab vaid Hongkongi börsil noteeritud Evergrande äriüksust, mitte aga mandri-Hiinas ja välismaal olevaid ärisid. Seega pole lõpuni selge, kuidas mõjutab kohtu otsus Evergrandet Hiina siseselt ning kas Evergrande peab lõppude lõpuks ärid kokku pakkima või mitte. Mõningatel juhtudel on mandri-Hiina kohtud tunnustanud Hongkongi pankrotiotsuseid, mõningatel mitte. Shawn Siu loodab siiski, et tegevust suudetakse jätkata ning lõpetada pooleli olevaid kinnisvaraprojekte selliselt, et kodu ostjad saaksid kodu kätte.

Evergrande sattus raskustesse juba 2021. aastal, mis on tekitanud hirmu, milline mõju võiks olla Hiina suurfirma kokkukukkumisel ning kas võimetus võlga tasuda võib tekitada järellainetuse. Hiina regulaatorite hinnangul on riskid eelkõige riigisisesed, kui vaid väike osa võlausaldajatest on välismaalased.

Tulenevalt Hongkongi kohtu otsusest peatati täna ka Evergrande aktsiatega kauplemine. Vahetult enne seda langes aktsia hind täna 21%. Viimase viie aastaga kaotas aktsia 99,3% oma väärtusest. Lõpliku kauplemishinna juures hinnati ettevõtte turuväärtuseks jätkuvalt umbes 250 miljonit eurot.