Hulgimüügiga tegelev ettevõte koondab viiendiku töötajatest

Ettevõtte tegevjuht Margus Leiar täpsemalt koondamise tagajärgi ei kommenteeri. „Hetkel on teema veel liiga värske, et detaile kommenteerida!“ rääkis ta.

AbeStock AS-i tegevusalaks on toidu-, lemmiklooma-, esmatarbe-, tööstus- ja elektroonikakaupade hulgimüük kaubamärkide omanike ametliku esindajana. Tuntumad kaubamärgid on Braun, Oral B, Panzani, Felix, Purina, Maggi, Mondelez, seisab majandusaasta aruandes. Ettevõttele kuulub ka Kommivabrik OÜ-lt maiustuste ja kompvekkide hulgimüügi käitis koos Maiasmokk kaubamärgiga ning samuti on ettevõttel tütarfirma Veinibutiik OÜ, mis omab Kalarannas veinibaari Chin Chin.

Abestock AS on ABC Grupi ASi tütarettevõte, mille alla kuuluvad näiteks ka vee ABC Motors AS ja Viimsi Kaubanduskeskus OÜ. Ettevõtte ABC Grupi AS omanikeringi kuuluvad Mihkel Vips, Siim Vips, Mart Vips ja endine vormelisõitja Jüri Vips. Kõigile kuulub ettevõttest võrdselt 16,61%.