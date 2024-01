Meremessi hoiavad Neptun ja Eesti paadikogukond

1990ndate aastate Pirita jahisadam. Kodumaad vaatama tulnud väliseesti papile näidatakse Lennart Meri paati, et näe, presidendi oma. Too vaatab päramootorit ja õhkab pehme inglise aktsendiga: „Oo, Evinrude! Minu paadi taga Ameerikas ka Evinrude. Ainult mul on neid kaks!“ –nii jutustab lustakas linnalegend. Vett on sellest ajast merre voolanud mitukümmend aastat ja võimsate aerutõmmetega on edasi liikunud ka eestlaste paadikultuur.

Toonasest Lennarti paadist vingemaid pille sumab Eesti vahustes vetes ringi omajagu. Statistika ütleb, et paaril viimasel aastal on siin registreeritud 1410 uut väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega veesõidukit. Kui neile lisada jetid (325), võetakse iga kuu Eestis arvele pisut üle 70 uue kõnealust tüüpi veesõiduki. Hobilaevastikuga koos kasvab jõudsalt ka Meremess, mis võõrustab sel aastal rohkem kui sadat Eesti ja välismaa ettevõtet.

Vana arm ei roosteta, ka meresoolas

Bell-Marine eestvedaja Kaarel Paakspuu ütleb, et Meremess on absoluutselt ainus üritus, kuhu tulevad kokku kõik Eesti paadimaastikul vähegi arvestatavad tegijad, et näidata, milline Eesti paadielu kui selline parasjagu välja näeb. „Oleme osalenud algusest peale, juba siis, kui esimesed korrad Pirita TOP-i parklas kokku saadi. Üle 20 aasta kindlasti,“ pakub ta, ja ta ei eksi.

Sama kaua kaasa löönud Kalle Kütt JMK Marinest lisab, et talle kui edasimüüjale annab mess võimaluse esitleda oma kõige uuemaid tooteid ka laiemale publikule. „Samas saame ülevaate konkurentide toodetest ja tegevusest,“ täiendab ta öeldut kavalalt, lisades, et veehobihuvilisel pole paremat kohta, kus võrrelda erinevaid tooteid ja hõlbustada sellega teadliku valiku tegemist, sest infot saab valdkonna ekspertidelt kätte vahetus suhtluses ja samas kohas. Kõik on kohal nagu üks mees – üle saja Eesti ja välismaa ettevõtte.