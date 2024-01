Idusektori eestvedajad: kurb on vaadata, et riik näeb haridust kuluna. Haridus on investeering

„See on kurb,“ tõdeb möödunud nädalal alanud ja sel nädalal jätkuvast õpetajate streigist rääkides idufirmade börsi Funderbeam asutaja ja asutajate seltsi juhatuse liige Kaidi Ruusalepp. „Me ei kaeva maa seest midagi – meil ei ole siin ei kulda ega väärismetalle ega ka naftat. Meie ainuke vara on meie mõistus ja meie aju, meie teadmised ning meie haridus. See, et õpetajad streigivad ajal, kus me oleme rääkinud aastaid, et peame haridusse panustama, on ikkagi väga kurb. Meil ei ole väikese riigina muud valikut, kui olla haritud ja tark rahvas,“ räägib Ruusalepp.