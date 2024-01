Investeerimisgurust telestaari vastu panustav fond lõpetab tegevuse

Fondijuht Matthew Tuttle märkis põhjusena, et tal pole piisavalt aega, et portfelli ajakohasena hoida. „Me alustasime fondiga, et näidata, millised ohud kaasnevad, kui jälgida televisioonis tegutsevaid aktsiate noppijaid. Täpsemalt pidasime silmas Jim Cramerit ning seda, et tal puudub igasugune vastutus,“ märkis Tuttle. Ta lisas, et tema hinnangul sai nende missioon täidetud, samas nentides, et jaeinvestorite huvi fond liiga palju ei äratanud.