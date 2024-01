Elon Muski iduettevõtte esimene patsient sai ajuimplantaadi

X-i postituses tõdeb Musk, et patsient taastub hästi ja esmased protseduuri tulemused on paljulubavad.

Neuralinki ajuimplantaat aitab ajukahjustustega inimestel juhtida arvuteid enda mõtete abil. Mullu mais sai ettevõte USA toidu- ja ravimiametilt kinnituse viia läbi esimesed inimkatsed. Nõnda teataski Neuralink eelmise aasta lõpus, et otsib uuringusse inimesi, kel on kvadripleegia, mis on tingitud seljaaju vigastusest või amüotroofsest lateraalskleroosist (ALS).

Musk teatas, et Neuralinki esimene toode saab nimeks Telepathy. See võimaldab arvutit, telefoni või ükskõik missugust seadet kontrollida mõtlemise abil. Muski sõnul on taolise toote peamised kasutajad inimesed, kel puuduvad jäsemed või kes ei saa neid mingil põhjusel liigutada. „Kujutlege ette, kui Stephen Hawking saab inimestega suhelda kiiremini kui seda teeb masinkirjutaja või robothääl,“ kirjutas ta.

Muski sõnul on oluline näidata, et Neuralink näitaks rohkem tulemusi kui teised ettevõtted selles vallas nagu Blackrock Neurotech ja Synchron. Neurolink on juba läbi viinud ulatuslikke teste loomade peal. Nendes katsetes on näiteks ahvid võimelised olnud mängima arvutimänge, kasutades selleks ainult aju.