Fond jäi samas esimest korda viimase viie aasta jooksul alla võrdlusindeksile, näidates 0,18% võrra kesisemat tootlust. Ajalooliselt on fond võrdlusindeksit edestanud 0,28%. Tangen on ka korduvalt hoiatanud, et inflatsioonilises keskkonnas, kus intressitasemed on kõrgemal, saab olema keerulisem näidata samaväärset tootlust nagu varasematel aastatel.