Tõnu Mertsina: inimesed on oma rahaasjade pärast üha rohkem mures

Inimesed tunnevad suurt ebakindlust oma rahaasjade pärast

Kuigi palgakasv on tugev ja reaalpalk pöördus eelmise aasta keskel tõusule, ei ole majapidamiste kindlustunne veel paranenud. Üha enam kardetakse tööpuuduse suurenemist ja koos sellega on suurenenud inimestel hirm oma finantsolukorra halvenemise pärast. Sellise ebakindluse juures ei maksa lähiajal tarbimise kasvu oodata. Eesti inimeste ebakindlus eesoleval aastal oma rahaasjade pärast on erakordselt kehv. Kui Lätis ja Leedus see eelmisel aastal paranes, siis Eestis pöördus hirm oma rahaasjade pärast kevadel hoopis langusesse. Samuti on see näitaja ka oluliselt nõrgem kui Soomes, Rootsis ja Saksamaal.

Lähiajal võib pidurada tarbimise paranemist veel see, et inimesed on suunanud juba üle kolmandiku (detsembris 35%) oma hoiustest tähtajalistele hoiustele, mida niipea jooksvalt kasutama ei hakata. Samuti tuleks arvestada, et kuigi inimeste hoiuste maht on üle pikaajalise trendi, on nende reaalväärtus ehk nende maht inflatsiooni mõju arvestades oluliselt vähenenud. Samuti on hoiused väga ebaühtlaselt jaotunud ja koondunud rohkem suuremate hoiustega klientidele.