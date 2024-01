Poepidaja: kelle arvelt kaovad kaubanduses tuhanded töökohad?

Kaubanduses on elu pea peale pööranud – enam pole nii, et rikkad käivad ühes ja vaesed teises poes, vaid viimase aastaga on inimesed hakanud rohkem ringi vaatama ja soodsamaid hindasid otsima. Kaup pärineb niikuinii peamiselt samadelt tootjatelt. Kõige suuremad muutused on aga toimunud teeninduses – kallimates poodides oli varasemalt teenindajaid rohkem ja palgad paremad – nüüd on see selgelt vastupidi.