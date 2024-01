Ära oota 15. veebruari! Saa juba praegu teada, kui palju saad tuludeklaratsioonist raha tagasi

See aasta on viimane kord, mil valdav osa riigi täiskasvanud elanikkonnast saab raha tagasi (Maksu- ja Tolliameti andmetel on seni igal aastal raha tagasi saanud umbes pool miljonit inimest!), sest alates 2024. aastast Eestis on seadusemuudatusega kaotatud peaaegu kõik maksusoodustused. Vaevalt me ​​2025. aastal riigilt midagi tagasi saame, et me lõpuks ka võlgu ei jää.