KASULIK | Kui palju maksab sularaha välja võtmine eri riikides?

Uuringu järgi on kõige kallim raha välja võtta Argentiinas, kus automaadi tasud on ligi 15% summast.

Sularahaautomaatide tasud populaarsetes reisisihtkohtades

Eesti puhkajate seas populaarses Türgis on sularahaautomaadi keskmised tasud 4,44% väljavõetavast summast. Märkimisväärsed tasud on ka safarite poolest kuulsas Tansaanias (3,45%). Paradiisirandadega Maldiividel peab raha välja võttes arvestama 3% ning eestlaste seas armastatud Tais 2,62% tasudega. Austria suusanõlvadele sõitjad peavad raha välja võttes arvestama 1,2% ning Kreeka päikese alla suundujad 1,1% tasudega. Nendele lisanduvad kodupanga või teenusepakkuja tasud.

Ära unusta kodupanga tasusid!

Reisides raha välja võttes tuleb arvestada, et kohalikele sularahaautomaadi tasudele lisanduvad kodupanga või teenusepakkuja tasud välisriigis raha väljavõtmise eest. Need erinevad pankade ja kontotüüpide lõikes, kuid kokku liites võivad muuta tehingu oodatust märkimisväärselt kallimaks. Teadlikkus võimalikest tasudest on eriti oluline nende reisijate jaoks, kelle eelarve on täpselt paigas ega mahuta ootamatuid lisakulusid.