Kinnisvara – kindel ja stabiilselt tulus koht raha paigutamiseks

Tuleb tõdeda, et turg liigub hetkel kahes lahknevas suunas. Ühelt poolt muutuvad aina olulisemaks suured ja avarad linnakodud, mis asendavad linnaäärseid eramuid ning ridaelamuid, vähendades inimestel transpordile kuluvat aega. Selle trendiga liiguvad kaasa pigem jõukamad teise või mitmenda kodu ostjad, kes on väsinud linna ääres elamisest ning eelistavad küll vaikset kohta, aga keskuse lähedal.

Linnaruum on 20 aasta jooksul muutunud. Praegu on oluline elukvaliteet ja keskkond, mis meie kodu ümbritseb. Näiteks kui rääkida linnaruumist, siis räägime alati n-ö 15 minuti linnast ehk sellest, kas ja kuidas kodu ümbrus rahuldab meie elu igapäevaseid vajadusi.

Kahekümne aasta jooksul on olnud muidugi erinevaid aegu ja oleme läbi elanud mitmeid majandustsükleid. Kokkuvõttes võib öelda, et Metro on olnud edukas läbi aegade ja praegu on tegemist ühe pikema ajalooga elukondlikku kinnisvara arendava ettevõttega taasiseseisvunud Eestis. Meie projektid asuvad valdavalt Tallinna kesk- ja südalinna piires. Tegeleme peamiselt just hinnalisema ja kvaliteetsema kinnisvara arendamisega ning pöörame alati tähelepanu läbimõeldud ruumide loomisele.

Metro kinnisvaraarendus on panustanud Tallinna elamuarendusse pea 20 aastat – see on number, mis kõneleb usaldusest ja kvaliteedist. Kuidas teil nende aastate jooksul läinud on?

Teisalt muutuvad üha olulisemaks väiksemad korterid, peamiselt funktsionaalsed ühe- ja kahetoalised ning ka kompaktsemad kolme- ja isegi neljatoalised korterid.

Metro portfooliosse kuuluvad nii uued korterelamud kui ka ajalooliste hoonete renoveerimisprojektid. Millised on teie viimase aja olulisemad projektid?

Olulisemateks projektideks on Pirita teed ilmestavad Meerhof ja Meerhof 2.0, Kiikri ning Tivoli kvartali arendus, Toom-Kuninga 15.

Koostöös EBS-iga oleme rajamas Tallinna südalinna ühte suuremat projekti – Eedu haridus- ja ettevõtluslinnakut. Eedu on 30-korruseline mitmefunktsiooniline linnak, kuhu on koondunud nii ülikooli laiendus, hotell kui ka korterid.

Planeerimise lõppstaadiumis on Pirita tee 28 arendus, mille arhitekt on kuulus Ala arhitektibüroo Soomest. Pirita teele rajame eramaja kvaliteeti ja kortermaja mugavust ühendavad linnavilla stiilis kortermajad. Peatselt toome müüki ka Oru maja aadressiga Narva mnt 120.

Oru maja võib pidada silmapaistva arhitektuuri heaks näiteks. Kuid sama ahvatlev on ka hoone asukoht...

Tõepoolest, Oru maja asub Kadrioru pargi ja lauluväljaku vahel, Jaapani aia veerel ning vaid jalutuskäigu kaugusel merest. See on ideaalne ja idülliline asukoht, kus 15 minuti raadiuses on pargid, muuseumid, kohvikud ja restoranid, Tallinna ülikool ning muu kvaliteetseks eluks vajalik.

Maja südameks on vana väärtuslik tammepuu, mida Oru maja justkui kallistaks ja oma rüpes hoiaks.

Oru maja visuaali on loonud arhitektuuribüroo Arhitect 11 ja seega võib oodata harmoonilist ning piirkonda sobiliku arhitektuuriga maja. Selle maja südameks on vana väärtuslik tammepuu, mida Oru maja justkui kallistaks. Hoone on inspiratsiooni saanud ümbritsevast lopsakast taimestikust, merest ja paeklindist. Enamikul korteritel on maani aknad ja Prantsuse rõdud, mõnel korteril ka terrass või rõdu.

„Loome kodusid, mille väärtus püsib“ – see on Metro üks deviise. Kindlasti võib ka Oru maja puhul julgelt rõhutada, et tegemist on väärtusliku investeeringuga.

Kuna linnaruum ei suurene, siis suurepärane asukoht on pikaajalise investeeringu tuumaks. Kinnisvara on erinevates majandustsüklites kindel ja pigem riskivaba koht raha paigutamiseks, seda nii tõusval kui ka langeval turul.

Oru maja oma erinevas suuruses pindadega sobib ideaalselt nii koduks kui ka investeeringuks. Seal on kortereid nii esmase kodu otsijale kui ka neile, kes soovivad soetada suuremat linnakodu.

Suunates pilgu tulevikku – millised eesmärgid on Metrol nii käesolevaks kui ka järgmisteks aastateks?

Edasine plaan on jätkata kvaliteetse elukeskkonna loomisega, mis on kooskõlas linna üldisema planeeringuga. Sel aastal ja järgmistel tegeleme eelmainitud projektide teostamisega.